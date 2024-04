Komendant policji ze Ścinawy uratował 12-latkę. Leżała bezwładna na brzegu rzeki

O wielkim szczęściu może mówić 12-letnia dziewczyna, która otarła się o śmierć na brzegu rzeki. Wracając do domu po służbie komendant komisariatu ze Ścinawy (powiat lubiński) przejeżdżając przez most zauważył stojące przy barierce osoby, z zaangażowaniem obserwujące coś w dole. Policjant wiedząc, że coś może dziać się w tym miejscu postanowił zareagować. Zatrzymał auto i ruszył sprawdzić co się stało. Wtedy zauważył leżącą przy brzegu rzeki nastolatkę. Obok znajdowało się kilka osób, które bezskutecznie próbowały wciągnąć ją w bezpieczne miejsce. Policjant zareagował natychmiast i ruszył z pomocą.