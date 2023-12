Kładka dla pieszych nad dwupasmówką w Polkowicach do remontu

Po 10 latach od wybudowania kładki dla pieszych łączącą Polkowice z Polkowicami Dolnymi, konieczny jest remont konstrukcji. Na bieżące naprawy wykonawca ma sześć miesięcy, a ostateczny termin ich zakończenia to maj 2024. Jednak wszystko wskazuje na to, że prace zakończą się znacznie wcześniej, bo do końca marca.

– Dbamy o to, by stan techniczny kładki spełniał wszystkie normy i umożliwiał bezpieczne użytkowanie przez polkowiczan. Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego wykonywany jest podstawowy przegląd obiektu nie rzadziej niż raz w roku – mówi Roman Tomczak, rzecznik prasowy UG Polkowice. – Obecne prace są efektem wykonania tego przeglądu. Wykonawca deklaruje sprawne i szybkie wykonanie prac, tak żeby uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze – dodaje.