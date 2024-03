KGHM SPR Chrobry Głogów pokonał ekipę Ostrovii. Mecz pełen emocji w Ostrowie Wielkopolskim

Powrót głogowskiej ekipy na ligowy parkiet przyniósł sporo emocji fanom piłki ręcznej. Głogowianie zmierzyli się na wyjeździe z ekipą z Ostrowa Wielkopolskiego, a spotkanie to było prawdziwym rollercoasterem. Do końca ciężko było stwierdzić, kto odniesie w nim zwycięstwo. Głogowianie schodzili na przerwę remisując 12:12. A w drugiej połowie gra również szła bardzo równo.

Ostatecznie jednak to głogowski Chrobry cieszył się z wygranej. Choć w całym meczu było nieco nerwów, to w końcówce głogowianom udało się utrzymać przewagę. Co prawda tylko jednej bramki, ale tyle wystarczyło, aby zdobyć komplet punktów.