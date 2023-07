KGHM sponsorem tytularnym Chrobrego Głogów. Piłkarze ręczni z nowym patronem

SPR Chrobry Głogów pochwalił się w czwartek nową współpracą, i to taką dużego kalibru. Chodzi o sponsora tytularnego klubu - a tym został KGHM Polska Miedź S.A. Podpisana w tej sprawie umowa obowiązuje na najbliższe trzy sezony.

– To zaszczyt mieć tak potężnego SPONSORA TYTULARNEGO, który w pełni podziela naszą pasję do zawodowego sportu oraz zrozumienie dla lokalnej społeczności. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu KGHM Polska Miedź S.A., będziemy mogli dążyć do kolejnych sukcesów na arenach polskich i międzynarodowych w najwyższej klasie rozgrywkowej PGNiG Superliga oraz pucharach EHF – Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej – informuje głogowski klub.