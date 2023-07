W piątek Chrobry pozna rywali w Lidze Europejskiej. Piłkarze ręczni wracają do elity

Na 21 lipca o godz. 11 zaplanowane jest losowanie grup w Lidze Europejskiej w piłce ręcznej. W nadchodzącym sezonie w jej ramach zmagania podejmie także SPR Chrobry Głogów, który w świetnym stylu wywalczył pod koniec minionego sezonu PGNiG Superligi czwarte miejsce w tabeli - i tym samym miejsce w europejskich pucharach. Do elitarnego grona zespołów walczących w lidze kontynentalnej Głogów wraca po kilkunastu latach przerwy.

– Do Głogowa mogą przyjechać takie potęgi jak HBC Nantes, Fuechse Berlin lub SG Flensburg - Handewitt. Chciałbym grać z najlepszymi: Berlinem lub Lizboną, bo to zespoły, które jeszcze do niedawna grały w Lidze Mistrzów. Dla nas to będzie piękna przygoda – mówi Paweł Wita, drugi trener Chrobrego.