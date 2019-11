Już niebawem Dni Świętego Mikołaja w Głogowie. Zobacz, co i gdzie się będzie działo

Świąteczne kramy staną tradycyjnie na Rynku, a nowością będzie to, że między ratuszem a teatrem pojawią się food trucki. Stanie też specjalny namiot, w którym organizowane będą różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, warsztaty dekorowania pierników, ale też przedstawienia i koncerty, w tym Głogowskiej Rewii Graffiti. W piątek, 6 grudnia, zajęcia dla najmłodszych na Rynku rozpoczną od godziny 10. Główną atrakcję, czyli powitanie świętego Mikołaja zaplanowano na godzinę 17. Prezydent Głogowa przekaże mu wówczas symboliczne klucze do miasta. Tradycją imienin patrona jest też uroczyste dzielenie wśród głogowian dużego, imieninowego tortu z cukierni Marcina Meryka. – Nowością, z okazji niedawnego otwarcia teatru miejskiego, będzie widowisko dla dzieci „Brzydkie kaczątko” – wyjaśnia Adam Borysiewicz, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego. – Miało być grane tylko jeden raz, ale udało mi się również zorganizować drugi spektakl tego dnia, ale o godzinie 18. Pierwsze przedstawienie już dawno się sprzedało, ale na drugie bilety są do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury.