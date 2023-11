I LO w Głogowie zaprasza na maraton pisania listów Amnesty International. WIDEO

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Głogowie kolejny rok z rzędu włącza się w akcję pisania listów Amnesty International.

– Już po raz szósty, o ile dobrze pamiętam, dołączamy właśnie do akcji maratonu pisania listów. W ramach Amnesty International będziemy pisali listy w tutaj w pierwszym liceum w czwartek, 30 listopada i piątek, 1 grudnia. W czwartek od godziny 8:00 do 14:00, a w piątek od godziny 8:00 do godziny. 18:00. Także też zapraszamy wszystkich mieszkańców Głogowa i jeśli ktoś chciałby wziąć udział w i i wypowiedzieć się właśnie w słusznej sprawie, zapraszamy. W piątek, szczególnie od godziny 16:00 do osiemnastej będzie wstęp tutaj wolny i drzwi otwarte naszej szkoły – mówi Izabela Ruebenbauer, koordynator akcji w I LO.