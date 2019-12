Górnicza tradycja w rodzinie Samborskich. Od lat są związani z ZG Rudna

Dziś pan Mariusz twierdzi, że praca w kopalni to jest jego życie i gdyby miał jeszcze raz decydować o swojej zawodowej przyszłości, to zrobiłby dokładnie tak samo.

- Ale zanim trafiłem do kopalni próbowałem sił w wojsku - opowiada. - Planowałem związać się naszą armią i nawet zaciągnąłem się na ochotnika do wojska. Po kilkunastu miesiącach ćwiczeń i wyjazdów na poligony stwierdziłem, że żołnierz nie bardzo ma czas dla rodziny, a tego bym nie chciał.

Już w cywilu zapisał się do Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, gdzie uczył się górnictwa, a konkretnie zdobył uprawienia operatora samojezdnego wozu wiercącego, samojezdnego wozu kotwiącego.

Pierwsze zjazdy do kopalni Mariusz Samborski miał w ramach szkolnych praktyk.

- Dwa razy w tygodniu zjeżdżaliśmy do kopalni i tam uczyliśmy się zawodu ślusarz - mechanik - mówi. Zapytany o to, jak wspomina swój pierwszy zjazd, odpowiada: - Nie pamiętam go! - śmieje się górnik. - Pewnie po części ze strachu, po części z emocji.