Gmina Kotla: Wójt nie otworzył przedszkola, bo ryzyko zakażenia jest zbyt duże

Łukasz Horbatowski wójt gminy Kotla poinformował o nieotwieraniu w najbliższym czasie przedszkolnych oddziałów. W informacji zamieszczonej na stronie gminy napisał:

Uprzejmie informuję, że kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców oraz pracowników Przedszkola Publicznego w Kotli oraz oddziałów przedszkolnych w Chociemyśli, w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotli, nie widzę możliwości otwarcia tych placówek, z uwagi na zbyt duże ryzyko epidemiologiczne.

Wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotli oraz koordynatorem działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie naszej gminy, dokonaliśmy głębokiej analizy możliwości przystosowania przedszkola do rygorów sanitarnych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne GIS wprowadzają bardzo wiele obostrzeń sanitarnych, których spełnienie i utrzymanie w naszych placówkach jest na chwilę obecną praktycznie nierealne, co uniemożliwia bezpieczne funkcjonowanie przedszkoli, a przede wszystkim ich podopiecznych i pracowników. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi GIS w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W związku z tym pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli kontaktowali się telefonicznie z rodzicami pracującymi zawodowo z zapytaniem czy byliby zainteresowani oddaniem swoich dzieci pod opiekę do placówek przedszkolnych. Zainteresowanie było znikome, rodzice tylko 1 dziecka wyrazili chęć skorzystania z opieki w przedszkolu.