Tłumy na pikniku rodzinnym w PP17 w Głogowie. Zabawa z okazji Dnia Matki. WIDEO, FOTO

Prawdziwe tłumy pojawiły się w Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, gdzie zorganizowano rodzinny piknik z okazji Dnia Matki. Zarówno dla dzieci jak i ich rodziców przygotowano tam wiele atrakcji.

– Wielki piknik dla rodziny, dla dzieci, dla mamy, dla taty - z okazji ich święta. Uroczystości przedszkolne robimy w każdej grupie, aby każdy z rodziców mógł zobaczyć jak występuje jego pociecha. A tutaj przychodzimy się bawić. Generalnie nigdy nie narzekaliśmy na brak zainteresowania. Ile dzieci w przedszkolu, tylu odbiorców. Musimy to jeszcze pomnożyć przez dwójkę rodziców i rodzeństwo starsze, czy młodsze – mówi Urszula Rybakowska-Olszak, dyrektor PP nr 17 w Głogowie. – To nie jest nasz pierwszy piknik, robimy go każdego roku. Zainteresowanie jest, a rodzice z pokolenia na pokolenie pokazują, że fajnie się u nas bawią, no i to nas cieszy – dodaje.