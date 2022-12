Gmina Jerzmanowa najlepsza w Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego 2022

- To nasza druga wygrana z rzędu - mówił Gazecie Wrocławskiej Lesław Golba, wójt gminy Jerzmanowa. - Nie ukrywam, jest to ogromna satysfakcja i duma, że powtórzyliśmy ten wynik. Chciałem podziękować mieszkańcom, swoim pracownikom, wszystkim liderom moich miejscowości i sołectw, którzy bardzo angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Jerzmanowa jest przede wszystkim gminą szybko rozwijającą się, w ciągu jednego roku potrafi nam przybyć 200-250 mieszkańców. Jesteśmy gminą leżącą na terenie wydobycia rud miedzi, więc jest to miejsce gdzie pracownicy KGHM właśnie u nas zakładają swoje perspektywy życiowe – kupują działki, budują domy, wysyłają dzieci do naszych szkół i żłobka wybudowanego przed dwoma laty. Nie ukrywam, że jesteśmy znaną gminą z różnych względów. Chociażby niecodziennych imprez, jak przykładowo bieg gęsi. Rokrocznie obchodzimy uroczyście, w duchu polskości święto 11 listopada. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia gminy.