Gmina Jerzmanowa ma urządzenie monitorujące jakość powietrza. Gdzie je zamontowano?

W ubiegłym tygodniu Gmina Jerzmanowa otrzymała urządzenie do pomiaru jakości powietrza. Sensor został umieszczony na budynku urzędu przy ulicy Lipowej. Gmina Jerzmanowa to ostatnia gmina na terenie powiatu, w której dotąd nie było takiego urządzenia.

Urządzenie do mierzenia czystości powietrza to sensor, który na bieżąco przesyła informacje o parametrach powietrza. Oprócz temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności można sprawdzić ilość pyłu zawieszonego (składniki smogu pyły, sadza, metale ciężkie, cząstki organiczne i in).

O przekazaniu urządzenia poinformował wicestarosta Jeremi Hołownia.