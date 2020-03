Na 30 marca liczba objętych nadzorem epidemiologicznym wynosi 47. W kwarantannie domowej przebywa natomiast 259 osób. Dobra wiadomość to taka, że w stosunku do poprzednich dni liczba ta spadła. Dwa dni temu w domowej izolacji było 285 osób.

Sanepid przypomina, że chore na koronawirus osoby to dwie młode kobiety i mężczyzna w dojrzałym wieku.