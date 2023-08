Kolejny rodzinny festyn na Bulwarze. Jerzy Górski: Ruch jest dla każdego. WIDEO, FOTO

Jerzy Górski od lat zajmuje się promowaniem zdrowego trybu życia i ruchu, jako wspieraniu zdrowia. Taką ideę ma też cykl festynów "Mamo, tato - chcę być zdrowy". W czwartkowe popołudnie kolejna taka impreza zorganizowana została na Bulwarze Nadodrzańskim w Głogowie.

– Od wielu lat jesteśmy w takim programie "Startuj po zdrowie", to jest propozycja dla wszystkich, którzy chcą zaadoptować wolny czas, mają chęć. Zapraszamy w ten sposób do prostych aktywności ruchowych nie tylko dzieci i młodzieży, ale również ich rodziców, dziadków, ciocie, babcie i tak dalej. Każdy tu może coś znaleźć dla siebie. Naszą misją jest stworzenia jak najlepszych warunków do właśnie takiej rekreacji sportowej. Poprzez ruch możemy dać sobie dużo zadowolenia, satysfakcji. Ruch jest istotą naszego życia – mówi Jerzy Górski.