Głogowscy lekkoatleci podsumowują rok. Jaki był dla nich 2022?

Rok 2022, choć zdecydowanie nie był łatwy, to dla lekkoatletów Piasta Głogów był rokiem udanym. Wyraźnie pokazują to wyniki jego zawodników, które mówią same za siebie. Największe sukcesy z tego roku wymienia trener Tadeusz Karpowicz.

– Trzy medale z mistrzostwa Polski U-16: Julia Czupryńska złoty w skoku w dal 5,48 m i srebrny w biegu na 80 m przez płotki - 11,74 s! Poprawione trzy rekordy klubu i jeden wyrównany oraz największa wartość punktowa w zestawieniu wielobojów ukierunkowanych PZLA w historii kraju – zaczyna trener głogowskich lekkoatletów.

A to dopiero początek jego listy, bo dochodzą do tego również świetne wyniki Adama Szyrnera na mistrzostwach kraju i brązowy medal w biegu na 300 m przez płotki - 39,70 s. Oprócz tego VII miejsce "Piasta " na ponad 200 klubów uczestniczących na mistrzostwach w Lublinie. Były jeszcze wygrane konkurencje podczas ogólnopolskich zawodów dzieci: Blanka Skiba na najbardziej popularnym dystansie w kraju, biegu na 60 m 8,48 s w Sieradzu i Bartka Lange w dwuboju (skok wzwyż i 60 m ) w Warszawie.