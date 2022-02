Głogowianin, który uciekał autem przed policją i wpadł na uliczną blokadę, ma sporo na sumieniu

Sporo na sumieniu na 30-letni głogowianin, który pod wpływem narkotyków 2 lutego samochodem marki Daewoo Lanos, najpierw nie zatrzymał się do kontroli, a potem uciekał przed policją i uderzył w uliczną blokadę niszcząc radiowóz.

Policjanci ustalili, iż sprawca zdarzenia ma dodatkowo na swoim koncie wiele innych przestępstw. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary. Odpowie też za kradzież z włamaniem na teren działki budowlanej jednej z miejscowości na terenie powiatu głogowskiego, skąd ukradł wiele narzędzi budowlanych, piec typu koza, ekspres do kawy o łącznej wartości strat na 2850 zł. Zrobił to w warunkach powrotu do przestępstwa.

Głogowianin ukrył też prawo jazdy wystawione na dane innej osoby, a także odpowie za zmuszenie funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej polegającej na użyciu przemocy wobec policjantów.