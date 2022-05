Głogowianin chciał zgłosić kradzież roweru, a został zatrzymany w areszcie

27 maja po godzinie 2 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie o hałasach na terenie budowy. Na miejscu pojawił się patrol policji, który nie zastał nikogo. Funkcjonariusze zauważyli rower z przyczepką, na której leżały przygotowane i pocięte panele kwasoodporne. Sprawca najprawdopodobniej przygotował je wcześniej i zamierzał je ukraść, ale na widok mundurowych zbiegł.

- Policjanci rozpoznali rower, który należy do 32-letniego mieszkańca Głogowa, znanego z innych kradzieży i włamań – informuje Łukasz Szuwikowski, oficer prasowy KPP Głogów. - Udali się do miejsca zamieszkania, aby zatrzymać mężczyznę. W tym samym momencie otrzymali zgłoszenie od dyżurnego jednostki, że mężczyzna znajduje się ma komendzie policji i chce zgłosić kradzież swojego roweru z przyczepką.

32-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Przyznał się do kradzieży. Miał nadzieję, że jak zgłosi kradzież roweru to nikt go nie zatrzyma. Nie miał tyle szczęścia. Teraz odpowie za kradzież paneli o łącznej wartości blisko 3000 złotych. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.