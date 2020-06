Głogowianie wspólnie zatańczyli w teledysku #GłogówDanceChallenge. ZOBACZ ZDJĘCIA I FILM

Przez ostatnie dni głogowianie przysyłali do MOK swoje nagrania, aby stworzyć wspólny teledysk taneczny do utworu Quedate En Casa. Projekt miał zachęcić mieszkańców miasta do podjęcia aktywności fizycznej.

– Celem akcji było stworzenie wspólnego filmu, złożonego z nagrań nadesłanych przez naszych mieszkańców, którzy zatańczyli naszą choreografię i zarejestrowali to – mówi Małgorzata Łętkowska z MOK.

Zobacz teledysk i zdjęcia

I udało się. Teledysk jest już dostępny. Zobaczcie na nim oraz w galerii zdjęć - jak poradzili sobie głogowianie w ramach #GłogówDanceChallenge.