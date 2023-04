Głogowianie jadą w góry. Majowy trekking przez czeską część Sudetów

W sumie głogowski Zwiedzak zorganizuje dwa wyjazdy na trekking przez Izerskie Buczyny w Czechach. Wyprawa w tą część Sudetów 30 kwietnia cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że postanowiono ogłosić drugi termin. Ruszyły więc zapisy na wyjazd w sobotę - 13 maja.

– Zapraszamy Państwa na trekking przez Izerskie Buczyny z Smedavy do Hajnic. Na jedną z najpiękniejszych tras widokowych w górach Izerskich z kilkoma zapierającymi dech w piersiach punktami widokowymi na trasie i malowniczymi wodospadami. Aż trudno uwierzyć, że tyle można zobaczyć w trakcie jednego trekkingu. W dodatku, aby ułatwić Państwu przejście trasy podjedziemy autokarem tak wysoko jak to tylko możliwe, by zdecydowanie zredukować konieczność pokonania znacznego przewyższenia terenu – informują organizatorzy.