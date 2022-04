Głogów: Wspólne, świąteczne śniadanie dla uchodźców z Ukrainy w parafii św. Klemensa. Do stołu zasiadło kilkaset osób

Kilkaset osób zasiadło do wspólnego, wielkanocnego śniadania zorganizowanego wspólnie przez miasto i parafię pw. św. Klemensa w Głogowie. Na stołach, oprócz wędlin, sałatek i żuru była tradycyjna też pascha, czyli wielkanocny chleb.

Śniadanie zorganizowano w parafialnej sali. Spożywali je uchodźcy mieszkający między innymi w miejskich placówkach, ale też ci, którzy znaleźli schronienie na terenie parafii św. Klemensa.

W gronie kilkuset osób była też rodzina z Mikołajewa, dwie siostry- Swietłana i Olga z nastoletnim synem Władem.

- Dobrze nam tu z Głogowie, jest wszystko, co potrzeba. Przyjechaliśmy 7 kwietnia, a w drodze do Wrocławia byliśmy 36 godzin – mówi nam Swietłana. - Wszyscy czekamy na powrót do domu, gdzie został siostry mąż i nasz ojciec. A tu, przy stole dużo nas, z wielu ukraińskich miast. Są ludzie i Mikołajewa, z Mariupola, z Ługańska… . Każdy z nas życzy sobie, by to się skończyło.