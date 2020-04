Głogów: W mieście brakuje aż połowy minimalnej liczby komisarzy potrzebnych do pracy w komisjach wyborczych

Minimalna liczba członków (dla Głogowa) komisji to 180 osób, a maksymalna - 340 osób. Komisarz Wyborczy w Legnicy na bieżąco informowany jest o wszystkich realnych zagrożeniach i trudnościach związanych z organizacją przez samorząd wyborów w stanie epidemii.

Do wczoraj, 14 kwietnia liczba kandydatów zgłoszonych do obwodowych komisji wyborczych w Głogowie wynosi 90 osób, w tym :

1) KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY - 57,

2) KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA - 2,

3) KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA - 8,

4) zgłoszenia indywidualne (poza komitetem wyborczym) - 23 osoby.

Podobna sytuacja jest w podgłogowskich gminach.

W gminie wiejskiej Głogów brakuje 34 osób, w gminie Jerzmanowa - 32, w gminie Żukowice - 17, w gminie Kotla - 31, w gminie Pęcław - 14, a w gminie Grębocice - 26 osób. To samo jest w gminie Radwanie -15 i gminie Gaworzyce 19 osób.

Komisarz Wyborczy w Legnicy dał czas na dodatkowe zgłoszenia do jutra, czyli do 16 kwietnia.