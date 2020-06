Dziewięcioro dzieci przystąpiło dziś do pierwszej komunii świętej. Piękna uroczystość odbyła się w kolegiacie. Mszę świętą w wyjątkowej oprawie odprawił proboszcz, ks. kan. Rafał Zendran.

W parafii kolegiackiej była to już kolejna msza pierwszokomunijna odprawiona w tym miesiącu. Przez cały czerwiec co niedzielę, na specjalnej mszy świętej do komunii przystępowało po kilkoro dzieci.

Zobacz film: