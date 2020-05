Głogów: Syn siłą wdarł się do domu rodziców objętych kwarantanną i im groził

37 – latek usłyszał zarzuty gróźb karalnych, naruszenia miru domowego oraz naruszenia nietykalności cielesnej i spowodowania obrażeń ciała. Mężczyzna wtargnął do domu rodziców, którzy byli objęci kwarantanną.

Do zdarzenia doszło 28 kwietnia br. 37 – latek mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, przyjechał do rodziców zamieszkałych w Głogowie. Nie zważając na fakt, że obydwoje z rodziców byli objęci kwarantanną, mężczyzna wtargnął do ich mieszkania. Doszło do nieporozumień i sprzeczki. Syn groził rodzicom i użył wobec nich siły fizycznej.

37 – latek został zatrzymany przez policjantów. W związku z naruszeniem kwarantanny zostały zastosowane specjalne procedury. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Został objęty dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się na odległość 50 metrów do pokrzywdzonych.

Grożą mu również kary za złamanie przepisów obowiązujących w czasie epidemii oraz naruszenie zasad kwarantanny.