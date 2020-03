Głogów: Śmierć na drodze koło Jaczowa - poszukiwany biały TIR

Mistrz deskorolki z Głogowa. Poznajcie Jakuba Piejko. ZDJĘCIA, FILM

27-letni głogowianin na co dzień zajmuje się logistyką w CCC. Po pracy wskakuje na deskorolkę, jeździ po mieście i wykonuje karkołomne triki. To jeden z bardziej znanych skaterów w Polsce. Mimo tego, to wciąż bardzo skromna osoba.