Głogów: Plac festynowy tonie w śmieciach po weekendowych imprezach. ZDJĘCIA

Na większości ławek i stolików znaleźć można butelki po napojach, alkoholu, jedzeniu z fast foodów oraz czipsach. Co tydzień miejskie służby porządkowe mają co robić na placu festynowym. Po weekendzie zostaje tu masa śmieci. Co bardziej bulwersujące, choć przy ławkach są kosze na śmieci, to nie są nawet w połowie pełne.

– Dostawiliśmy w tym miejscu dodatkowe kosze na śmieci i prosimy mieszkańców o korzystanie z nich, albo zabieranie śmieci ze sobą – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska z głogowskiego urzędu miasta.

Niestety, apele niewiele dają. W niektórych miejscach śmieci leżą nawet pod samym koszem na odpadki. Strach pomyśleć co by było, gdyby służby komunalne tego nie sprzątały na bieżąco.

Zobacz jak wygląda plac festynowy po weekendzie