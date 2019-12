Głogów: Pierwsza sylwestrowa zabawa w parafii świętego Mikołaja. ZDJĘCIA

Zabawę przy muzyce na żywo zorganizował działający przy parafii Klub Seniora. To pierwsza taka impreza w sali Kolegium na starówce. Do dyspozycji seniorów proboszcz ks. Stanisław Brasse, który złożył wszystkim życzenia, udostępnił dwie sale - w jednej się goszczono, a w drugiej bawiono do muzyki na żywo.

- Mamy kawę, ciasto, dwa ciepłe posiłki i szampana, a dodatkowo każdy z uczestników zabawy przyniósł sobie to, co uważał – mówiła Krystyna Kuźmicka z Klubu Seniora przy parafii.

Zanim seniorzy zasiedli do biesiadnych stołów, byli na mszy świętej. W sumie Nowy Rok 2020 powita razem 65 osób.