Głogów: Od wymyślenia papieru po kolejki po papier toaletowy. Poznaj historię papieru. WIDEO

Wynalezienie papieru było chyba jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości. To bowiem papier pozwolił na stworzenie cywilizacji jaką znamy dzisiaj. I nawet w czasach współczesnych wciąż jeszcze trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez papieru. To właśnie on jest tematem przewodnim najnowszej wystawy, jaką można oglądać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

– To nowa wystawa, która pochodzi ze zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Można powiedzieć, że dla tych, którzy jeszcze nie byli w Dusznikach Zdroju, te Duszniki trochę nam się przybliżyły do Głogowa. Oglądając wystawę można sobie zadać pytanie: czy wyobrażamy sobie świat dzisiejszy bez papieru? Wydaje mi się, że nie – mówi Anna Wawryszewicz, etnolog z MAH Głogów.

Wystawa "Z papierem przez dwa tysiąclecia" zabiera więc nas w niezwykłą podróż w czasie, która opowie o historii papieru. Od jego wymyślenia, przez rozwój i nowinki, które zapewniły nam dostęp do papiery na szeroką skalę, do takich wydarzeń jak powstanie papieru toaletowego oraz... kolejek z czasów PRL, aby zdobyć ten - swojego czasu - niemal luksusowy towar.