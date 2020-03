Głogów: Nie zatrzymał się do kontroli, bo był pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy

We wtorek, 3 marca około godziny 17, na jednej z ulic miasta, policyjny patrol, podjął kontrolę, kierującego samochodem volkswagen. Podano wyraźne sygnały dźwiękowe i świetlne, do zatrzymania. Kierowca początkowo zatrzymał się a kiedy policjanci opuścili radiowóz, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać. Łamał przepisy, tworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu, usiłując umknąć policjantom. W samochodzie byli pasażerowie.

Policjanci natychmiast podjęli pościg. Kierowca zatrzymał się kilka ulic dalej i zbiegł z pojazdu wraz z pasażerami. Policjanci błyskawicznie zatrzymali dwójkę uciekających. Po chwili dołączył do nich kierowca. Jak się okazało 27 – latek, był pod wpływem narkotyków co wykazał tester. Nie miał też prawa jazdy. Okazało się, że był też poszukiwany przez policję i prokuraturę.

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków, 27 - latkowi grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata uprawnień do kierowania. Odrębną karą będą grzywny za złamanie przepisów ruchu drogowego.