Głogów: Miasto wykonało już pierwsze opryski na komary

Oprysk to biologiczny środek owadobójczy o nazwie VectoBac 12AS zawierający substancję aktywną Bti alternatywą dla chemicznych insektycydów.

– Zabija larwy w czasie od 4 do 24 godzin. Stosowany jest w niskich dawkach, szybko i skutecznie zwalcza larwy komarów pierwszego, drugiego i trzeciego stadium. Preparat ten należy do przyjaznych dla środowiska insektycydów – mówi Mieczysław Mucha, kierownik z Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Gdy tylko pojawi się problem z komarami na terenach miejskich, użyty zostanie środek chemiczny o nazwie AQUA K-OTHRINE. Oprysk, w formie zamgławiania terenu, użyty zostanie wszędzie tam, gdzie wcześniej stosowany był VestoBac oraz na wszystkich terenach zielonych (parki, skwery, zieleńce).

Opryski na komary to kosztowny zabieg – 400 zł /hektar. I dopóki opryski prowadzone są wyłącznie przez Urząd Miejski, z wyłączeniem innych terenów jak ogrody działkowe czy inne zielone tereny prywatne – nie spełnią oczekiwań mieszkańców.

tej.