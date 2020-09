Głogów: Miasto przyjmuje wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców. Można uzyskać nawet 35 tysięcy złotych!

Warunkiem wstępnym ubiegania się o środki z projektu jest zlecenie wykonania audytu energetycznego (składanie wniosku o audyt do 15 września do godz. 15). Jeśli jest problem z wyborem audytora, można zadzwonić po doradztwo do pracownika urzędu miejskiego .

Projekt grantowy polega na udzieleniu dotacji dla mieszkańców Głogowa, przeznaczonej na modernizację wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Dotacje będą udzielane na realizację zadań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych takich jak:

- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej,

- instalację źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii (OZE),

- instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe,

- ogrzewanie elektryczne (kable, maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne) pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE,

- inne prace, związane z modernizacją – komin, roboty odtworzeniowe.

Wsparcie wypłacane będzie jako refundacja wydatków poniesionych przed grantobiorcę. Osoba ubiegająca się i dotację, musi posiadać środki w wysokości 100 procent wartości inwestycji, ale może liczyć na zwrot do 85 proc. ich wartości z funduszy unijnych.

To może być nawet 35 tysięcy złotych

Wnioski mogą składać też osoby, które po 1 stycznia 2016 wymieniły już stare piece na nowe. Trzeba mieć pełny audyt energetyczny. Wszelkie informacje i druki wniosków znajdują się na stronie www.glogow.pl w zakładce „Wymiana pieców”.