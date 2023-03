Nadleśnictwa w Głogowie i Górze skupują ziemie pod sadzenie lasów. Już szykują pierwsze zalesienia

Nadleśnictwa skupują ziemie pod nowe lasy

W ubiegłym roku Lasy Państwowe przedstawiły program zwiększenia zalesienia naszego kraju. Według jego założeń do 2050 roku lesistość Polski ma wzrosnąć z 30 do 33 procent. Pomóc ma w tym akcja skupywania gruntów pod zalesienie. W naszym regionie prowadzą je m.in. nadleśnictwa w Głogowie oraz Górze Śląskiej. Pierwsze transakcje zostały już dokonane, a w Głogowie szykują się do sadzenia pierwszych drzew na nowych gruntach.