Głogów ma miejsce dla blisko 100 uchodźców z Ukrainy. Rusza centrum koordynacji pomocy

W Głogowie rozpoczęło dziś działalność Punkt Koordynacji pomocy dla Ukrainy i jej mieszkańców. Z naszego miasta wyjechała już pomoc z pomocą dla Ukrainy oraz uchodźców będących na granicy, jednak lokalny punkt ma nieść pomoc w nieco innym zakresie.

– Cała ta pomoc humanitarna kierowana na Ukrainę, będzie teraz koordynowana przez służby rządowe. Wsparcie potrzebne jest jednak także dla osób, które trafiają do Głogowa. Są już u nas osoby z Ukrainy, które przyjechały do rodzin, albo do osób, które we własnym zakresie zaoferowały im miejsce u siebie. Chcemy gromadzić żywność i inne niezbędne rzeczy, aby odciążyć te osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

W Głogowie rusza punkt koordynacji pomocy dla Ukraińców UM Głogów

Punkt koordynacyjny działa w ratuszu. Można się z nim skontaktować pod numerem (76) 726 55 34. Dzwoniąc pod ten telefon można zgłosić m.in. osoby, które nie zarejestrowały się przy granicy - by uzyskać status uchodźcy. Można też zgłosić pomoc, którą chcecie zaoferować. Działa on od godz. 8 do 18.