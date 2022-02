Głogów solidarny z Ukrainą. Wzruszający wiec poparcia na rynku. ZDJĘCIA

W ramach sprzeciwy przeciw zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w całej Polsce odbywają się wiece solidarności z Ukrainą. Jeden z nich zorganizowano na rynku Starego Miasta w Głogowie. Zebrały się tam dziesiątki osób. Zarówno Polaków, jak i Ukraińców mieszkających w Głogowie. Padło wiele słów, ale też łez - złości, wzruszenia i bezsilności.

– Dziękuje bardzo za Waszą solidarność. Ta cecha Polaków jest bardzo ważna i budząca podziw. Teraz jesteśmy na progu strasznej wojny, ona już trwa. Od ośmiu lat walczymy z wojną hybrydową. Przez długi czas Europa przymykała oko. Teraz, Putin wkracza do Ukrainy, żeby zobaczyć co zrobi Europa, na co ona mu pozwoli. Co pozwoli oddać. Co chcecie oddać następne? – pytała jedna z uczestniczek manifestacji. – Wiem, że boicie się tego Putina. Ja też się boję. Boję się, że kiedyś na mój rodzinny dom spadnie bomba i nie będę miała gdzie wracać. Zostanie mi tylko to, co mam w rękach. Męża i syna.