Oblężenie biura paszportowego w Głogowie. Wiele osób w kolejce po paszport

Takich kolejek w biurze paszportowym w Głogowie nie było już dawno. Mieszkańcy Głogowa i okolicznych miejscowości tłumnie udali się do ratusza, aby złożyć wniosek o wydanie paszportu. Chętnych jest tylu, że zabrakło przygotowanych na dziś wniosków. Skąd tak duże zainteresowanie?

– My akurat jedziemy do dzieci za granicę, dostaliśmy od nich zaproszenie. Ale wobec tego, co dzieje się na świecie, lepiej generalnie mieć paszport – mówił nam jeden z oczekujących. – Ja przyszłam, bo skończyła mi się ważność starego dokumentu, ale na razie sobie daruję, nie będę stała w takiej kolejce – przyznała głogowianka, która zrezygnowała na widok tłumu oczekujących.