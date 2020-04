Głogów: Kradł ze sklepów alkohol, buty i kosmetyki. Trafił prosto za kratki

20 – letni głogowianin został zatrzymany przez policjantów 8 kwietnia. Od stycznia do końca marca 2020 dopuścił się siedmiu kradzieży. Jego łupem padły towary o wartości ponad 2 000 złotych.

Mężczyzna kradł alkohol, kosmetyki, buty i artykuły sportowe oraz gospodarstwa domowego. Na jego koncie znalazła się również kradzież nawigacji samochodowej o wartości 650 złotych.

20 – letni głogowianin był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności i po zatrzymaniu oraz przedstawieniu zarzutów, został przewieziony do zakładu karnego. Podejrzanemu grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.