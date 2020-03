Głogów: Kolejne przypadki złamania kwarantanny! Jeden wyszedł do dziewcznyny, inny poszedł na ryby

W ciągu ostatniego weekendu podczas kontroli stwierdzono cztery przypadki złamania kwarantanny.

– Pomimo zagrożenia dla życia i zdrowia zarówno swojego jak i innych, osoby objęte kwarantanną z błahych przyczyn nie stosowały się do jej zasad – mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP Głogów. – W jednym z przypadków, mężczyzna objęty kwarantanną, złamał ją i wyjechał na drugi koniec Polski. W innym było to wyjście na ryby a w kolejnym, wyjazd do dziewczyny w innej miejscowości.