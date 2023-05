Głogów: Jechał pijany motorowerem po chodniku. Wydmuchał 2 promile!

W sobotę 6 maja, w porze nocnej, policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, w trakcie patrolu zauważyli mężczyznę poruszającego się motorowerem po chodniku. Kierujący nie zastosował się także do obowiązku używania świateł mijania oraz używania kasku ochronnego.

- Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do kontroli drogowej. Sprawdzili pojazd oraz osobę w policyjnych systemach, gdzie okazało się, że mężczyzna nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi a pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych - informuje Natalia Szymańska, oficer prasowa KPP Głogów.

Podczas kontroli policjanci wyczuli woń alkoholu od 21-latka. Badanie wykazało w organizmie mężczyzny blisko 2 promile alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany a następnie osadzony w policyjnym areszcie. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali także dowód rejestracyjny pojazdu, którym poruszał się mężczyzna. 21-letni mieszkaniec Głogowa usłyszał szereg zarzutów a jego sprawa znajdzie swój finał w Sądzie.