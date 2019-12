Głogów: Górnicza pobudka przed domem Radosława Stacha, wiceprezesa KGHM

– Często powtarzamy, że choć jesteśmy firmą globalną, to nasze serce bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym. W tym roku centralne uroczystości organizujemy w Polkowicach, aby w sposób szczególny uhonorować naszych pracowników i mieszkańców tego miasta. Chcemy by kultywowanie górniczych tradycji budowało naszą wspólną tożsamość, a nastrój Barbórki poczuli mieszkańcy całego regionu – powiedział prezes zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

Po zakończeniu Akademii, o godzinie 16.00 sprzed Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach wyruszy tradycyjny Pochód Lisa Majora. Orszak przejdzie od ul. Skalników do ul. K.B. Kominka, następnie ulicą Głogowską dotrze do Rynku gdzie zaplanowano ceremonię skoku przez skórę. To szczególne wydarzenie dla młodych adeptów górnictwa, którzy po symbolicznym skoku przez skórę będą przyjmowani do braci górniczej.