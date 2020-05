Głogow: Dziś sesja rady miasta. Mimo epidemii, radni przyjdą do ratusza

Sesja miała odbywać się zdalnie, jednak niemal wszyscy radni zgłosili gotowość do przyjścia do ratusza. Niemniej jednak będą korzystać z zakupionych do celu zdalnej sesji tabletów. Muszą bowiem siedzieć w dużej odległości od siebie. Stoły są rozstawione tak, że nie można było skorzystać ze stacjonarnych maszynek do głosowania.

– Kable do nich są prowadzone z podłogi bezpośrednio do miejsca, na którym zwykle siedzi radny. Korzystanie ze stacjonarnych maszynek uniemożliwiłoby więc zachowanie odpowiedniego dystansu – wyjaśnia Marta Dytwińka-Gawrońska z głogowskiego ratusza.

Sesja będzie transmitowana w internecie. Będzie zamknięta dla odwiedzających. Przed wejściem do sali u rajców sprawdzana będzie temperatura. Będą też musieli zdezynfekować dłonie.