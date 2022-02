Głogów: Dostał cztery kary za brak biletu w miejskim autobusie, a... od pół roku nie ma go w Polsce Grażyna Szyszka

Od października ubiegłego roku mojego syna nie w Polsce, a do domu przyszły dwa wezwania do zapłaty kary za jego jazdę bez biletu w miejskim autobusie – mówi pani Krystyna, rencistka z Głogowa. - Gdy poszłam wyjaśniać sprawę do firmy kontrolerskiej okazało się, że kolejne dwa czekały na wysłanie.