Kolejne pieniądze na wymianę kopciuchów w gminie Grębocice. Czasu zostało niewiele

– Nabór uzupełniający do wymiany źródła ciepła rozpocznie się od 13 maja i będzie trwał do wyczerpania limitu środków finansowanych przeznaczonych na to zadanie w danym roku budżetowym, jednakże wnioski można złożyć nie później niż do 15 października br. Wnioski złożone poza limitem środków finansowych zostaną odesłane bez rozpatrzenia – informują urzędnicy.