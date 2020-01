Biblioteka miejska przy ulicy Jedności Robotniczej 15 zaprasza na spotkanie z Katarzyną Janus, pisarką powieści obyczajowych i jednocześnie lekarką, pracującą w Lesznie. Spotkanie w środę, 29 stycznia o godz. 16.

Katarzyna Janus na co dzień pracuje jako lekarka w Lesznie, a wolnym czasie pisze książki. Jest autorką sześciu powieści obyczajowych : "Nigdy nie jest za późno", "Życie za życie", "Mam na imię Walentyna" , " Światło kryje się w mroku" oraz "Piękni ludzie" i „Sacrum et profanum”, które zostały przychylnie przyjęte przez czytelniczki i recenzentów.

Mieszka w Lesznie jest lekarzem pediatrą, pulmonologiem dziecięcy i specjalistą w rehabilitacji medycznej. Akcja jednej z powieści toczy się w Centrum Rehabilitacji w Górznie, gdzie autorka pracuje. W swoich książkach pisarka przenosi akcję powieści również do miejsc, które miała okazję zwiedzić, lubi też wplatać do książek wątki sensacyjne.



Autorka spotka się z czytelnikami 29 stycznia w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15. Początek o godz. 16. Wstęp jest wolny. (Planowane na ten dzień i godzinę spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki na temat twórczości Olgi Tokarczuk odbędzie się w innym terminie.)





