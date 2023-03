Gala MFG w Polkowicach. Stoczono walkę o pas zawodowego Mistrza Polski PZKB w formule K-1

Gale sportów walki organizowane przez Muszyński Fighting Group zawsze cieszyły się powodzeniem. Ich poziom sportowy z edycji na edycję jest coraz wyższy. Organizacyjnie osiągnięto poziom perfekcyjny.

W sobotę, 19 marca trybuny wypełnione były do ostatniego miejsca, a publiczność reagowała żywiołowo dopingując zawodników.

Największym wydarzeniem wieczoru była walka o tytuł Mistrza Polski Kickboxingu w formule K1, w której Rafał Kamiński zmierzył się z Bartkiem Muszyńskim.

Podczas zawodów zaplanowano dziewięć walk. Ich ukoronowaniem miał być pojedynek Bartka Muszyńskiego z Rafałem Kamińskim. Stawką pojedynku – pas Mistrza Polski Polskiego Związku Kickboxingu w formule K1.

Zanim doszło do walki wieczoru publiczność mogła oglądać innych polkowiczan w akcji. Pierwsza walka przyniosła sporo emocji i to, co kibice lubią najbardziej – zakończyła się ona przed czasem. Zawodnik Armii Polkowice Dawid Miłaszewski pokonał przez TKO w drugiej rundzie Szymona Jarząbka.

Swoją walkę przegrał tylko jeden z zawodników Armii Polkowice – pozostali swoje walki wygrali.