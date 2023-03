Pas mistrzyni świata już w Głogowie. W niedzielę zawalczy o niego Martyna Kierczyńska

– Zapraszamy wszystkich głogowian na Mistrzostwa Polski Muaythai do wspierania dopingiem głogowskich zawodników. Legion Głogów wystawi około piętnastu fighterów na tym turnieju i właśnie o to nam chodziło, aby w końcu Legioniści mogli zaprezentować się przed własną publicznością – mówi Maciej Domińczak trener Legionu Głogów.

Walka wieczoru w Głogowie - Kierczyńska kontra Bulinova

Najważniejszą walką finałowego wieczoru będzie na pewno ta, na najwyższym światowym poziomie. Mistrzostwa Polski będą bowiem też okazją do stoczenia pojedynku o tytuł Zawodowej Mistrzyni Świata WMC, o który powalczy głogowska zawodniczka. Martyna Kierczyńska na ringu zmierzy się z Czeszką - Victorie Bulinovą. To utytułowana zawodniczka, która na swoim koncie ma: wicemistrzostwo Europy, medal Mistrzostw Świata z Bangkoku i zawodowe mistrzostwo Czech. Stoczyła już piętnaście walk zawodowych i jest też czwarta w rankingu światowym.

Do Głogowa przyjechał już mistrzowski pas, o który w niedzielę walczyć będą obie zawodniczki. Martyna Kierczyńska od miesięcy ostro przygotowywała się do tej konfrontacji, choć ostatnie dni przed walką poświęciła na odpoczynek, aby w pełni sił przystąpić do pojedynku. Jak mówi nam jej trener - to co trzeba było doszlifować - siła, wytrzymałość i szybkość - już jest. Teraz trzeba dać Martynie odpocząć i czekać na efekt tych treningów podczas niedzielnego starcia.