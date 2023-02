Ferie z „Otwartymi drzwiami" w Głogowie. Młodzi spędzają ferie przed obiektywem

Blisko 30 młodych mieszkańców Głogowa w czasie ferii korzysta z oferty Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi", które przygotowało cykl zajęć oraz warsztatów. Ich uczestnicy nie tylko nie muszą obawiać się nudy w czasie ferii, ale wynoszą też z zajęć przydatną wiedzę.

– Mamy trzy formy warsztatowe. Jedna jest dla dzieci od lat 7 do 10, które biorą udział w zajęciach plastycznych. Kolejne sekcje przeznaczone są dla młodzieży 13+. To sekcja filmowa oraz fotograficzna. Na zajęciach z fotografii uczą się jej podstaw, biorą udział w plenerach. Jeśli chodzi o warsztaty filmowe, to podobnie jak w latach poprzednich, tworzone są w ich ramach filmy o tematyce walki z depresją. W tym roku działamy z młodzieżą z Ukrainy, która zaczyna się otwierać i mówić o tym wszystkim co czują – mówi Anna Mazurkiewicz ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.