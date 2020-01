Dziesiątki butelek, opony, elektronika i ludzkie odchody. Tak śmiecą głogowianie na Towarowej [ZDJĘCIA]

Znajdujące się obok dworca PKP garaże od ul. Towarowej dzieli skarpa. I właśnie na tej skarpie każdego tygodnia pojawiają się dziesiątki śmieci. Pracownicy służby komunalnej co tydzień odwiedzają to miejsce, aby je uporządkować. Widzieli już sporo, ale to co zastali we wtorek, 28 stycznia, zaskoczyło nawet ich.

– Ręce opadają, jak się to widzi. Śmieci przez tydzień zostawiono tu tyle, że nie damy rady posprzątać dzisiaj. Mamy jeszcze inne regiony do objechania. Poprosimy o dodatkowych ludzi i wrócimy tu w kolejnych dniach – mówi Zbigniew Brożyna z służby komunalnej, któremu w sprzątaniu pomaga dwóch osadzonych z Zakładu Karnego w Głogowie.

W ciągu kilku minut, gdy rozmawialiśmy z panem Zbigniewem o problemie, jego pomocnicy zebrali półtora worka butelek po alkoholu i słodkich napojach. Na pace samochodu leżało już kilka innych worków, cztery opony, zepsuty głośnik, opakowania po chemii budowlanej oraz dziurawa rura od pieca.