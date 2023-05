Kierowcy niszczą trawnik na Bulwarze Nadodrzańskim w Głogowie. Interweniował ratusz. WIDEO

Bulwar nadodrzański w Głogowie to lubiane miejsce rekreacji. Niestety, nie każdy potrafi to uszanować. We znaki dają się zarówno osoby zaśmiecające ten teren, ale również kierowcy - którzy mimo wielu miejsc parkingowych wokół bulwaru, upodobali sobie trawnik.

– Często zdarza się, że mimo dużej ilości koszy na śmieci te śmieci zostają ustawione na, albo wyrzucone bezpośrednio koło ławki. Niestety, zdarzają się mieszkańcy, którzy po sobie po prostu nie sprzątają, choć z tego bulwaru korzystają. Kolejnym przykładem jest ten kawałek trawnika, gdzie nieodpowiedzialni kierowcy parkowali, czasem i całe auto wjeżdżało na ten teren – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska, rzecznik prezydenta Głogowa.

Jak dochodziło do nas sygnały, często parkowali tam ludzie korzystający z okolicznych lokali. Po zgłoszeniach od mieszkańców miasto zdecydowało się zainterweniować i ten proceder ukrócić.