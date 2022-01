„Dzieci Głogowskie 1109. Malowanka dla dzieci” to tytuł nowej publikacji dla najmłodszych

„Dzieci Głogowskie 1109. Malowanka dla dzieci” autorstwa Dariusza Andrzeja Czai, głogowskiego historyka i regionalisty z ciekawymi ilustracjami Anety Steciąg, artystki i nauczycielki z Radwanic to publikacja dedykowana najmłodszym. W publikacji tej, obok krótkiego wstępu i sporej ilości ciekawostek związanych z 1109 rokiem, główną treścią są ilustracje młodych obrońców Głogowa przedstawione w formie malowanki. Książeczka została wydana w nakładzie 2000 sztuk i jest przeznaczona dla najmłodszych głogowian. Dystrybuowana będzie nieodpłatnie wśród zainteresowanych mieszkańców miasta.

- Planujemy, że pierwsze egzemplarze trafią do najmłodszych głogowian już 9 stycznia 2022 roku, uczestniczących w spektaklu dla dzieci, który odbędzie się w głogowskim Teatrze imienia Andreasa Gryphiusa – informuje współautor Dariusz Czaja.

Wstęp

W pamiętnym roku 1109, gdy Polskę piastowskiego księcia Bolesława zbrojnie najechały niemiecko-czeskie siły króla Henryka, Głogów – ważny gród nad rzeką Odrą – stał się areną trudnych i długich walk. Wtedy to jego mieszkańcy stawili opór atakującym ich wrogom, ostatecznie broniąc gród przed wojskami najeźdźców.

Cena za to zwycięstwo była wysoka – poświęcenie synów najzamożniejszych głogowian. Dzięki podstępowi króla niemieckiego stali się jego zakładnikami, a następnie zostali przywiązani do machin oblężniczych – wielkich drewnianych konstrukcji, które miały zapewnić jego wojskom szybkie i łatwe zdobycie grodu.

Tak się nie stało. Obrońcy Głogowa walczyli do końca, tracąc tym samym swoich ukochanych synów. Zniechęceni tym napastnicy odstąpili spod wałów grodu i opuścili Polskę. Państwo księcia Bolesława zostało uratowane dzięki woli walki głogowian.

Zapraszam Państwa na łamy tej okolicznościowej publikacji, mającej oddać hołd temu wydarzeniu.

Na kolejnych stronach poznamy symboliczne postacie z tamtych czasów…

Dariusz Andrzej Czaja**

Druk i oprawę oraz opiekę wydawniczą zapewniła firma StudioZ.com. Publikację wydano dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Głogów.