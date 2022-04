Droga rowerowa z Głogowa do Kotli. Miasto czeka na oferty w przetargu

Miasto czeka jeszcze dwa tygodnie na złożenie ofert w ramach tego przetargu. Prace mają być wykonane w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Głogów pozyskał dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego.

- Dofinansowanie to 9.416.822,72 złotych. Koszt całej inwestycji to ponad 22 mln złotych. Wkład miasta Głogowa to 13.350.451,67 złotych, w tym dotacja z Gminy Kotla 1 milion i z Gminy Głogów 500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na remont budynku Neptun wraz z nabrzeżem przyległym oraz na budowę ścieżki rowerowej do Kulowa przez Gminę Głogów i Gminę Kotla. Ta ścieżka dla rowerzystów będzie wynosić ponad 25 km - mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.