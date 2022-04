Głogowianie Marzanna Gandecka i Bogdan Kaleta pojadą w „Rajdzie dla Klimatu". Mają wspólnie do pokonania ponad 6 tys. km

Marzanna Gandecka i Bogdan Kaleta będą reprezentować Głogów w Rajdzie dla Klimatu. Przed nimi 6 i pół tysiąca kilometrów. Startują 4 czerwca z Wrocławia.

Bogdan Kaleta to wciąż znana osoba w Głogowie. Przez 26 latach pracował jako policjant, z czego ponad 13 był oficerem prasowym głogowskiej komendy. Na początku 2021 roku odszedł na emeryturę. Zawsze był aktywny i miał swoje pasje, a co roku z rodziną zwiedzał ciekawe miejsca w Europie - indywidualnie i poza utartymi trasami. Odchodząc na emeryturę zapowiadał, że nie zamierza się nudzić i, jak widać, słowa dotrzymuje.

– Chcemy propagować podróżowanie rowerem, do alternatywa dla zanieczyszczających środowisko aut i zachęcać do aktywnego trybu życia. Zanieczyszczenie środowiska można jeszcze zatrzymać. Rajd dla klimatu właśnie to wszystko propaguje. To dosyć trudna trasa rowerowa, wymagająca. Kończymy u świętego Mikołaja – mówi Bogdan Kaleta uczestnik rajdu.